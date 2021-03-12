Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı (2)
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Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı (2)

12.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:46
Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı (2)

DAVUTOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİ'Nİ ZİYARET ETTİGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

DAVUTOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.Çanakkale'de bazı temaslarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı nedeniyle İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki Evi ve Müzesi'ne ziyarette bulundu. Davutoğlu'na ziyarette, CHP'li Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun eşlik etti. Davutoğlu, ziyaret sonunda hatıra defterini imzaladı.

Fatih DALDAL- Nedim BAYHAN/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),


Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı (2)
Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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