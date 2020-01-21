Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi
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Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.

21.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:32
Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı ile iklim aktivisti Greta Thunberg isim vermeden birbirlerini eleştirdi.


50. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada daha çok ABD'nin ekonomik büyümesi ve diğer ülkelerle yaptıkları ticari anlaşmalardan bahseden Trump iklim ve çevre konusundaki felaket senaryolarının ise reddedilmesi çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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