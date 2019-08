Davetsiz Misafir Filmi

Annie ve Scott mutlu evlilikleri olan sevgi dolu bir çifttir. Onların en büyük hayali içerisinde gelecekteki çocuklarını yetiştirebilecekleri rüyalarındaki evi bulabilmektir. Napa Vadisi'nde bulunan evi gördüklerinde ise hayallerinin gerçekleştiğini düşünürler. Evi satın alan çift, gerekli tadilatları yapmalarının ardından yeni yuvalarına taşınır. Hayatlarında her şey tam da istedikleri gibi gider. Ancak bir süre sonra Annie ve Scott anlam veremedikleri durumlarla karşı karşıya kalır. Sattığı eve oldukça bağlı olan Charlie Peck, yavaş yavaş ailenin içerisine sızmaya çalışır. Charlie’nin kendilerinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan aile kısa süre sonra korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.



Deon Taylor’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü Meagan Good, Michael Ealy ve Dennis Quaid üstleniyor. David Loughery’nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmin kadrosunda Joseph Sikora, Alvina August, Lili Sepe, Lee Shorten, Carolyn Anderson gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Daniel Pearl’ün üstlendiği filmin müzikleri ise Geoff Zanelli’ye ait.



Yönetmen: Deon Taylor

Senaryo: David Loughery

Oyuncular: Meagan Good, Dennis Quaid, Erica Cerra, Michael Ealy, Joseph Sikora, Alvina August, Debs Howard, Lili Sepe, Lee Shorten, Kurt Evans , Raylene Harewood, Caroline Muthoni Muita, Carolyn Anderson, Connor Mackay, John Torrance, Mary Elise Torrance

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Intruder

Yapımcı Firma: Screen Gems

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2021

