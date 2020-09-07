DATÜB, ABD'de yeniden yapılanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DATÜB, ABD'de yeniden yapılanacak

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu tarafından Amerika'da temsilcilik açılması için görevlendirilen Cahit Özbey, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya geldi.

DATÜB, ABD'de yeniden yapılanacak
07.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:15

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu tarafından Amerika'da temsilcilik açılması için görevlendirilen Cahit Özbey, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya geldi.

Ziyarette New Jersey Selimiye Dernek Camisi Başkanı ve TASC New Jersey Burlington Bölge Temsilcisi Cahit Özbey ile Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB'ün ABD'deki yeni yapılanması hakkında görüşmeler yaptı.

Özbey, DATÜB için gerekli olan destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD'de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov'da çalışma ziyaretinde ABD'de yeni dönem çalışmaları hakkında Uçar'a bilgi verdi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'da, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un ABD'deki yeni yapılanma ile ilgili hassasiyetlerini ve aldığı kararları hatırlatarak "Korona ile mücadele ederken DATÜB Genel Başkanımız Kassanov temsilciliklerde faaliyetlerin aksamadan yürümesine büyük önem veriyor. ABD'de DATÜB'ün ciddiyetine ve tüzüğüne aykırı hareket eden kişiler uzaklaştırılmıştır. ABD'de mücadelemize uygun hareket edecek arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Yıldız Tilbe Tayanç Ayaydın Ozan Çolakoğlu
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: DATÜB, ABD'de yeniden yapılanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 00:18:57. #1.15#
title