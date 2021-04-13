Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıldır ramazan davulculuğu yapan Özlem İsar (44), kanser hastası olmasına rağmen geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşıp, maniler eşliğinde halkı sahura kaldırdı.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıldır ramazan davulculuğu yapan Özlem İsar (44), kanser hastası olmasına rağmen geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşıp, maniler eşliğinde halkı sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, davulun sesini duyup kapıya çıkan Datçalılar, elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile İsar'ı bu yıl da karşılarında gördükleri için mutlu olduklarını belirtip, alkışlayarak destek verdi.

İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşip, müzisyenliğe başladı. Çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem'  adıyla herkesi kendine hayran bırakan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor. İsar, Datça'nın tek ramazan davulcusu olarak büyük ilgi görüyor.

GELENEĞİ YAŞATIYORDatça'da unutulmaya yüz tutan ramazan davulculuğu geleneğini 3 yıl önce tekrar hatırlatan Özlem İsar, bir yıldır kolon kanseri tedavisi görmesine rağmen bu yıl da davul aşkı ile ilçenin sokaklarını arşınlamaya başladı. İsar, Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp, Datçalıları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Datça'da 3 yıldır ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl dördüncü senemiz. İnşallah, Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe Datça halkına ramazanı, davulum ve en güzel dilekler ve manilerle yaşatmaya devam edeceğim" dedi.'BAŞLANGIÇTA YADIRGAYANLAR OLDU'Ramazan ayında, davulunu ilk eline aldığında kendisini yadırgayanların olduğunu belirten İsar, "Ne işin var, davul erkek olgusudur' dediler. Ama ben davula olan sevdam ve ramazan ayına olan saygım, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatma aşkı ile yolumdan dönmedim. 3 yıldır ramazan ayında davul çalıyorum. Başlangıçta yadırgayanlar da benimsedi, artık 'iyi ki varsın' diyorlar" dedi.KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORHastalığına rağmen ramazan davulu çalmayı sürdüren İsar, "Bir yıldır kolon kanseri tedavisi görüyorum. Kanser olmam, ramazan davulu çalmama engel değil, olamaz da. Davul aşkıyla, inanıyorum ki, bu kanseri de yeneceğim. Hastalıkta 'moral çok önemli' derler. Ben gerçekten de Datça'da o morali iliklerime kadar yaşıyorum. İyi ki de Datça'dayım. Datça'da olmasam bu hastalıkla nasıl baş ederdim, bilemiyorum. Bu yıl Allah'ın izniyle hasta da olsam, 'Davul çalabilecek misin?' diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden çalacağımı söyledim. 'Yorulursun', dediler. Yorulmam dedim. 'Mutlu olacak mısın' dediler. Mutlu olurum dedim. 'Sen mutlu olacaksan çal o zaman' dediler'" diye konuştu.Özlem İsar'ın, Datça sokaklarında söylediği manilerden birkaçı şöyle: "Haydi Datça sahur vakti/ Kur sofranı ye yemeği/ Bak davulda Özlem Abla/ Geldi sizi kaldırmaya",  "Kanser oldum pes etmedim/ İşte yine sizlerleyim/ Ben sizleri çok özledim/ Kavuştuk geldi ramazan", "Yine geldi bak ramazan/ Korona Datça'dan yaylan/ İnşallah bu ramazanda/ Sağlık gelir tüm dünyaya", "Hastalandım vazgeçmedim/ Ramazanı iple çektim/ Korona boşa uğraşma/ Bak davulda Özlem Abla"

"Türkiye'nin turizm kenti/ Bademleri pek lezzetli/ İnsanları tatlı dilli/ Haydi Datça sahur vakti"


Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:34:23. #1.15#
title