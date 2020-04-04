Datça'da pazar yerinde koronavirüs önlemleri MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında pazaryerine maskesiz girişe izin verilmiyor.

MUĞLA 'nın Datça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında pazaryerine maskesiz girişe izin verilmiyor.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazaryerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yeni uygulamayla birlikte Datça'da, belediye Pazar yerine maskesiz girişe izin verilmiyor. Pazar yerinin birçok noktasına, 'Zorunlu olmadıkça evde kal', 'Sosyal mesafeyi koru' yazılı pankartlar asıldı. Zabıta araçlarından da "Vatandaşların ve pazarcı esnafının dikkatine. Lütfen Pazar yeri içerisinde sosyal mesafenizi ayarlayarak, koruyucu maske ve eldivensiz dolaşmamanız önemli rica olunur" anonsları yapılıyor.30 yıllık pazarcı Sadike Dede (51), Pazar yerinde alınan tüm kurallara harfiyen riayet edildiğini belirterek, "Sosyal mesafemizi koruyoruz. Alışverişler biraz ağır gidiyor ama önemli olan sağlık. Koronavirüsten dolmayı çok dikkatli olmak zorundayız. Herkes dikkat ederse bu salgın önlenecektir. Bu hafta dönüşümlü olarak tezgah açıyoruz. Dün komşumuz tezgah açtı, bugün biz varız. Haftaya biz cuma günü, komşumuz ise cumartesi günü tezgahını açacak" dedi. Pazara alışveriş gelen sınıf öğretmeni Zümrüt Sibel (36) uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu ortam, gerçekten çok ürkütücü. Annem ve babam evde kalıyor. Her evden bir kişi sokağa çıksın. Herkes dikkat ederse, bu kabus sona erecektir" diye konuştu.

- Muğla

Kaynak: DHA