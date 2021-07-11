Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi
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Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi

Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde nefes borusuna simit kaşan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde nefes borusuna simit kaşan kişi hayatını kaybetti.

İskele Mahallesi'nde ikamet eden Doğukan Hazal Ayanoğlu (39), evlerinde yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ayanoğlu'nun cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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