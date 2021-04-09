Datça'da kadına şiddet konuşuldu
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Datça'da kadına şiddet konuşuldu

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Datça'da kadına şiddet konuşuldu

Muğla'nın Datça ilçesi Kabaklarlı İlkokulu'nda Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesi Kabaklarlı İlkokulu'nda Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Mesut Çoban yaptığı açılış konuşmasında, " Bugünkü toplantımız ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda yapılması gerekenler ile alınacak tedbirler konusu hakkında yetkililerin değerlendirmeleri ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda alınacak önlemler görüşülecek. Kadına yönelik şiddet konusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda bu konu 81 ilde eş zamanlı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak yapılan faaliyetler alınan kararlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca bundan sonra alınacak tedbirler ve uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapılacak. Elektronik kelepçe ile ilgili uygulama hakkında bilgilendirme yapılacak kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uygulanacak tedbirlerle ilgili yaşadıkları sıkıntılar görüşülecek ve alınacak tedbirler değerlendirilecek" dedi. - MUĞLA

Datça'da kadına şiddet konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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