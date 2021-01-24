Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp

MUĞLA 'nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu. Kayıp balıkçıyı havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

Datça'nın kırsal Yazı Mahallesinden beş arkadaş dün saat 18.00 sıralarında, Knidos İskandil Burnu açıklarında tekne ile balık avına çıktı. Bir süre denizde kalan grup, dün saat 23.00 sıralarında rüzgarın etkisini artırması üzerine, Knidos sahiline dönüş yapmaya karar verdi. Saatte hızı 40 kilometreye kadar çıkan kuvvetli lodos karşısında dalgalara yenilen tekne, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki, tarihi antik Knidos kenti açıklarındaki İskandil Burnu yakınlarında alabora oldu.

Denize düşen balıkçılar yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştı. Üzerlerindeki dalgıç kıyafetleri Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Kenan Kargın ve Erkan Korkut'un kıyıya çıkmalarına yardımcı oldu. Ballı, son bir gayretle Yankı Kocabaş'ı da kurtarmak isterken dalgalar nedeniyle başarılı olamadı. Kuvvetli bir dalgayla denizde kaybolan talihsiz balıkçıyı, arkadaşlarının arama çalışmaları sonuç vermedi.

Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına, sahil güvenlik ve jandarma ile Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri (MAG-AME) ekipleri de katıldı. Denizden üç sahil güvenlik botu, havadan ise bir helikopter arama çalışmalarında bulunurken, Yazı Mahallesi gençleri dalgıç kıyafetleriyle deniz dibinde arama yapıyor. Yapılan aramalarda, kayıp gencin ceketi ve bazı eşyalarına ulaşıldı.

Haberi duyan yakınları olay yerine akın etti. Kayıp balıkçının 54 yaşındaki acılı annesi Şenel Kocabaş, olay yerinde göz yaşlarına boğulurken sinir krizleri geçirdi.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL