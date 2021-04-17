Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 114 kaçak göçmen ve iki organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 114 kaçak göçmen ve iki organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 23.45'te hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurup, içerisinde arama yaptı. Yelkenli teknedeki kamarada, 114 kaçak göçmen ile iki organizatör şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit çalışmalarının ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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