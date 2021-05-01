DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Datça Demokrasi Platformu ve bileşenleri tarafından, Datça Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler sonucu; 12.00 ile 14.00 saatleri arası alınan iki saatlik özel izinle düzenlenen etkinliğe, önceden isimleri belirlenen 20 kişilik sembolik bir grup katıldı. Cumhuriyet Meydanında saat 13.00'da bir araya gelen grup, 'İşçi sınıfının mücadele ve dayanışma günü; Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankart önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar, gitar eşliğinde 1 Mayıs marşını okuyarak, sessizce dağıldı.

DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Feyza Aktan Hakan Altun Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:45:47. #1.16#

title