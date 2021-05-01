DATÇA'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Datça Demokrasi Platformu ve bileşenleri tarafından, Datça Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler sonucu; 12.00 ile 14.00 saatleri arası alınan iki saatlik özel izinle düzenlenen etkinliğe, önceden isimleri belirlenen 20 kişilik sembolik bir grup katıldı. Cumhuriyet Meydanında saat 13.00'da bir araya gelen grup, 'İşçi sınıfının mücadele ve dayanışma günü; Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankart önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar, gitar eşliğinde 1 Mayıs marşını okuyarak, sessizce dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı