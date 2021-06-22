DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizinde 7 dakika arayla Richter ölçeğine göre önce 5.3, ardından 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizinde 7 dakika arayla Richter ölçeğine göre önce 5.3, ardından 3.4  büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Muğla ve İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.14'te merkez üssü Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 41.77  kilometre uzaklıkta Ege Denizindeki depremin derinliği ise 11.40 kilometre olarak belirlendi.

Bu depremden 7 dakika sonra saat 01.21'de merkez üssü yine Ege Denizinin Datça açıklarında 3.4 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Datça'ya 46.08 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.10 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede art arda meydana gelen depremler Muğla'nın Datça, Bodrum, Marmaris ve çevre ilçeleri ile İzmir ve bazı ilçelerinden de hissedildi. Endişe yaratan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) depremlerin büyüklüğünü 5.5 ve 3.6 olarak duyurdu.

Görüntü dökümü:

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-Datça'da sokaklardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL- Muğla 


DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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