Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.16'da, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16,70 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de hissedildi. Datça'ya 53 kilometre mesafedeki depremle ilgili olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil