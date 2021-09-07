Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı
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Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 15.51'de Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

 


Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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