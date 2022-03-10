FETHİYE, MUĞLA (DHA) - 'Dastara' kumaşı çağdaş sanatlarla buluştu

ANKARA'da geleneksel dokuma kumaşlar, çağdaş sanatlar ile birleştirilerek 'Dastara Altın Dokunuşlar Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fethiye ilçesinin Yeşilüzümlü Beldesi'nde üretilen ve 'dastar' adı verilen geleneksel el dokuması ürünlerle ATO Congresium'da 'Dastara Altın Dokunuşlar Sergisi' düzenlendi. Sadece şal olarak kadınların evlerindeki tezgahlarında dokunan ürünler, modern kıyafetlere dönüştürüldü. Birçok sanatseverin katıldığı defilede, kıyafetler takılarla kombinlenip vatandaşların beğenisine sunuldu.

Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Çiğdem Karaca, dastara ile kadınların evlerindeki tezgahlarda dokuma yaptığını ifade etti. Karaca, "Dastara ile üretilen dokumalar için tezgah sayısını daha da artırdık. Geleneksel dokumamızı çağdaş sanatla birleştirdik. Fırat Neziroğlu ile çalıştık. Kalıcılığını artırmak için günümüz modellerine, kıyafetlerine döndürdük. Defilemizde Çiğdem Çapa'nın çağdaş sanata uygun takılarıyla da süsledik ve sunuma hazır hale getirdik. Artık üzümlü dokuması sadece şal değil, hayatımızın her alanında kullandığımız giysilerin baş tacı olacak. Çünkü yüzde yüz doğal ve pamuktan yapılmış. Hiçbir zararlı madde yok içerisinde" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Defileden detay görüntüler

- Likya Kadın Kalkınma Kooparatifi Kurucusu Çiğdem Karaca ile röportaj

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Burak TEKİN- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,