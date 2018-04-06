Dast-Bir: "Genel Müdürlükler Yerele Şaşı Bakıyor"

Kısa Adı DAST-BİR olan Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel sekreterliği, yerel yatırımcı ve iş adamlarının yüksek bütçeli kamu ihalelerinde adeta yok sayılmasına tepki gösteren bir açıklama gerçekleştirdi.

Yerel yatırımcı ve iş adamlarının desteklenmesi yönünde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı olduğu ve bunun bir hükümet politikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, üst düzey kamu görevlilerinin bu talimatı adeta görmezden geldiğine dair vurgu yapıldı.

DAST-BİR tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir taraftan hükumetin yerel yatırımcıları, başta Kosgeb müdürlükleri olmak üzere kalkınma ajansları, Tubitak ve Tkdk gibi birçok kurum eli ile sunduğu destekleri memnuniyet ile takip ediyor ve bu desteklerin tam anlamıyla iç piyasaya yansıyabilmesi için kamu ihale ve yatırımlarında da yerel iş adamlarının desteklenmesi talimatını da takdirle karşılıyoruz. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, kamu kuruluşları yetkilileri bu anlamda yeterli hassasiyete sahip olmamakla birlikte, bölge siyasileri de iş adamlarının sorunlarına tam anlamı ile eğilememektedir.

Genel müdürlükler yerele şaşı bakıyor

Yatırım alanında yüksek bütçelere sahip bölge müdürlüklerinin, düşük bütçeli ihaleleri yerelde ciddi kurumlar ile yerel iş adamlarına yüklemelerine rağmen, büyük bütçeli yatırım ihalelerini genel müdürlükleri eli ve davetiye usulü ile gerçekleştirilmesi uzun süreden beri tekrarlanan bir uygulama haline gelmiştir. Genel müdürlüklerin, yüksek bütçeli ihaleleri uhdesinde tutarak 21/B formülünü kullanması, yerel iş adamlarına düşük bütçeli işleri kıyasıya rekabetli sunması, yerele yeterli hassasiyet göstermediği ve yerele adeta şaşı baktığının en açık göstergesidir. Bu uygulamaların sıradan hale gelmesi, yerel yatırımcı ve iş adamları yanı sıra bölge halkını da ciddi bir şekilde rahatsız eder hale gelmiştir.

Bölgemizde alt yapı ve üst yapı yanı sıra teknolojik yatırımları başarı ile gerçekleştirebilecek kalifiye personel ve bütçeye sahip onlarca firma var iken, özellikle Erzurum ve çevre illere yapılan yüksek bütçeli yatırım ihalelerinin, Genel Müdürlükler eli ile Ankara'da gerçekleştirilmesi, hükümetin 'yerli ve yerele tam destek' politikasının dışında hareket edildiğinin göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yerli yatırımcı ve iş adamlarına her alanda kolaylık sağlanması ve ön planda tutulması talimatı bu kadar açık iken, genel müdürlüklerin bu tavrına bir anlam verememekteyiz.

Şurası açık ve nettir ki; Yerel yatırımcı ve iş adamlarının güçlenmesi demek, yerel istihdamın artması ve işsizliğin azalması, yerel refah düzeyinin yükselmesi, milli gelirin daha adil bir şekilde paylaştırılması, yerel ve bölgesel kalkınmanın dolayısı ile ülke kalkınmasının daha da hızlı bir hale gelmesi demektir.

Bu anlamda, özellikle şehrimizden ve bölgemizden seçerek meclise gönderdiğimiz tüm siyasi parti milletvekillerimiz ve aynı zamanda tüm siyasi partilerin il başkanlarını göreve davet ediyoruz.

Aynı zamanda konu ile ilişkili olarak, öncelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme olmak üzere Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su İşleri gibi yüksek yatırım bütçesine sahip bakanlıklarımızın şehir ve bölgeye yapacakları tüm yatırım ihalelerini, Genel Müdürlükleri eli ile değil de Bölge Müdürlükleri eli ile gerçekleştirilmesi yönünde azami hassasiyete davet ediyoruz.

Ve şunları da hatırlatmak istiyoruz; Yereldeki iş adamlarımızın her geçen gün yıpranması ve çöküşe geçmesi hiçbir kesimin faydasına olmayacaktır. Aksine yerelde başlayacak çöküş zamanla bölgeye ve ülkeye yansıyacak, bununla birlikte ülkemizin gelecek hedeflerinin sekteye uğramasına sebep olacaktır.

Bununla birlikte yerel yatırımcı ve iş adamlarımızın yıpranması ve çökmesi demek, hızla artan işsizlik ve bunun tetikleyeceği huzursuzluk neticesinde toplumsal psikolojik çöküş ve hızla artan suç oranı demektir.

Tüm bunların ardında, bizler toplumun temsilcileri ve sözcüleri olarak bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olacak ve elimize gelecek tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşacağımızı özellikle bilgilendirmek isteriz." - ERZURUM