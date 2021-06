Darüşşafaka öğrencileri ABD'den "7 ödül" ile döndü

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri katıldıkları Light Millenium "J.U.C. Awards"; Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler dallarında gençlere yönelik ve teşvik amaçlı yarışmadan, her dalda ödüllerle döndü.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan yarışmaya katılan 7 öğrencinin tümü ödül kazandı:

Araştırma dalında ;Sevinç Orman/ BirinciNazlı Eren/ İkinciZeynep Bayraktar/ ÜçüncüYazılı Düşünsel Ürünler dalında ;Begüm Serttaş/ İkinciEsma Nur Sarı/ ÜçüncüMenekşe Ezgi Akyol/ MansiyonMedya dalında ;Ahmet Yasir Destebaşi/ MansiyonÖdül töreninin açılışında Darüşşafaka'yı tanıtan bir konuşma yapan Darüşşafakalılar Derneği Eski Başkanı Davut Ökütçü, "Darüşşafaka'nın kurucuları daha en baştan eşitlikçi bir anlayışla, cinsiyet ayırımı yapmadan Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonunu ilke edinmiş, bugün Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinden SDG#4 ve SDG#5i 158 yıl önce ve BM kuruluşunun ¾ yüzyıl öncesinden benimsemiştir" dedi. Yarışmaya katılan tüm Darüşşafakalı öğrencilerin başarılı olduklarına dikkat çeken Davut Ökütçü, "Kardeşlerimizin, Light Millennium gibi, küresel düzeyde insanlığın gelişimi için faaliyetlerini sürdüren önemli bir sivil toplum kuruluşunun yarışmasından başarıyla çıkmalarından gururlandık" dedi ve ekledi: "Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerini benimseyerek, hayatın her kesiminden düşüncelerin gelişimini destekleyen Light Millennium, dünya vatandaşlarını, farklı kültür ve inançlardan insanlar arasında daha iyi anlayışı geliştirmeye yardımcı olacak fikirleri ve deneyimleri uygun bir sanatsal ortamda sunmaya çağırıyor. Bu yaklaşımla düzenlenen J.U.C Ödülleri organizasyonuna katılan kardeşlerimizin her birinin, düşünce ürünleriyle katıldıkları dallarda öne çıkmaları, yalnızca Okulumuz'un değil, tüm Türkiye'nin gururudur."Light Millennium New York merkezli (2001), insanlığın gelişimini ilke edinen ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birimi (#UNDGC_CSO) tarafından tanınan ve 2005 yılından itibaren aktif bir üyesi olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. (Fotoğraflı)

