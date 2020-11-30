Darth Vader kimdir? Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i canlandıran David Prowse öldü mü? Neden öldü?
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Darth Vader kimdir? Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i canlandıran David Prowse öldü mü? Neden öldü?

30.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:55
Darth Vader kimdir? Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i canlandıran David Prowse öldü mü? Neden öldü?

Yıldız Savaşları filmlerinde Darth Vader'i canlandıran İngiliz aktör David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetmiştir. Peki David Prowse kimdir? Neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Yıldız Savaşları filmlerinde Darth Vader'i canlandıran İngiliz aktör David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetmiştir. Peki David Prowse kimdir? Neden öldü? Kaç yaşındaydı? İşte detaylar haberimizde...

YILDIZ SAVAŞLARI'NIN DARTH VADER'İ CANLANDIRAN DAVİD PROWS NASIL ÖLDÜ?

Yıldız Savaşları filmlerinde Darth Vader'ı canlandıran İngiliz aktör Dave Prowse, 85 yaşında hayatını kaybetti. Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader karakterini canlandıran İngiliz aktör Dave Prowse ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Prowse'un menajeri Thomas Bowington yaptığı açıklamada, "Bizim ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.

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1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Dave Prowse, kariyeri boyunca Otomatik Portakal filmi de dahil olmak üzere 70'den fazla yapımda rol aldı.

Darth Vader kimdir? Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i canlandıran David Prowse öldü mü? Neden öldü?

DAVİD PROWSE KİMDİR?

David Charles Prowse 1 Temmuz 1935/ 29 Kasım 2020 İngiliz vücut geliştirici, halter ve oyuncudur. En ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader rolüdür.

1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinemaya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi 'Otomatik Portakal'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.

George Lucas'ın sinema tarihini akışını değiştiren filmi 'Yıldız Savaşları' için hem Darth Vader hem de Chewbacca rollü için seçmelere katıldı. İki rol için de uygundu. Dave Prowse "Kötü adamlar daha çok hatırlanır" diyerek sinemanın en tanınan 'kötü adamı' Darth Vader rolünü tercih etti.

Orjinal Star Wars serisinin ikinci filmi 'Empire Stirke Back'te unutulmaz "Ben senin babamın" sahnesinde Darth Vader kostümünün içinde Prowse vardı ama ses Amerikalı aktör James Earl Jones'undu. Altıncı filmde de projede yer almayan Prowse ile Lucas'ın arası iyice açıldı. 2010'da Dave Prowse'un Star Wars'un tüm resmi etkinliklerinde yer alması yasaklandı.

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