Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
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Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Peki, darp edilen yabancı manken Daria Kyryliuk kimdir?

Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
03.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:53

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik mekanın tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Yaşanan gelişme sonrası darp edilen yabancı manken Daria Kyryliuk kimdir ve Daria Kyryliuk nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

UKRAYNALI MANKEN DARİA KYRYLİUK KİMDİR?

Daria Kyryliuk, 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. Amerika'da yaşamaya başladığında profesyonel modellik kariyerine imza attı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk Los Angeles'ta bir ajans buldu, çalışma vizesi için başvurdu. 18 yaşında modellik yapmaya başlayan Kyryliuk 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı. Aynı zamanda iç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk, bir röportajında Marangoni'de yurtdışında eğitimime devam etmeyi planladığını ifade etmişti.

Daria Kyryliuk'un sosyal medya paylaşımları:

Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?
Darp edilen Ukraynalı Daria Kyryliuk kimdir? Daria Kyryliuk nereli?

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