Dark Envoy hikaye modu fragmanı yayımlandı

Tasarlayıcı Event Horizon, bilim kurgu RPG oyunu olan Dark Envoy için hikayeyi yansıtan bir fragmanı oyunseverler için yayımladı.

Tasarlayıcı Event Horizon'un bilim kurgu fantezi rol yapma oyunu Dark Envoy için yeni fragmanı yayınlarken kullanıcılar ise oyunun ne zaman çıkış yapacağını araştırmaya başladı. Dark Envoy 2022'de çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile bulaşacak. Oyunun detaylı tanıtım yazısını haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

Dark Envoy 2022'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirecek ve oyunseverler ile buluşacak.

DARK ENVOY TANITIM YAZISI

Malakai ve Kaela, savaştan kaçan mülteci bir ailenin çocuklarıdır ve günbegün eski kalıntılar ve unutulmuş mekânlar aradıkları, maceralarla dolu bir yaşama sahiptirler. Ancak asıl yolculuklarına kan ve trajedi dolu bir başlangıç yapmak üzeredirler ve çok yakında onların da savaşın karmaşasında nasıl hayatta kalacaklarını öğrenmeleri gerekecektir.

Dark Envoy, doğrusal olmayan zengin bir hikâye ile taktiksel, parti tabanlı savaşları; dinamik bir oyun akışı ve üst düzey görseller ve efektlerle bir araya getirir. Ayrıca modern konseptleri, türün klasikleşmiş dokunuşlarıyla birleştirerek farklı ve benzersiz bir RYO deneyimi sunar.

Dark Envoy'un asıl odağı ana senaryo modudur ve bu senaryoyu ister tek başına, ister başka bir oyuncuyla çevrimiçi eşli oynanış modunda tamamlayabilirsin. Bir arkadaşını yanına al ve zindanlar, zorluklar ve zenginliklerle dolu bu dünyayı onunla birlikte dolaş. Hikâyeyi birlikte deneyimleyin, eski kalıntıları ve unutulmuş yerleri araştırmanın tadını birlikte çıkarın.

İnsanlar mana ile çalışan teknolojileriyle, büyüyle kurulmuş dengeye ve geleneklere meydan okuduklarından dolayı Jäan'da savaş patlak vermiştir. Gizemli bir geçmişe sahip gizemli varlıklar olan insanlar, bu dünyada daha yeni olabilirler ama nihayet yuva diyebilecekleri bir yere kavuşabilmek adına, kendisini imparator ilan eden bir öncünün bayrağı altında ayaklanmışlardır.

Eski Irklar, büyüyle bağlarının zayıf olması nedeniyle insanları şimdiye dek aşağı gördüler ve büyü sanatındaki üstün bilgileriyle onları kontrol altında tuttular. Ama şimdi Orklar ve Elfler, kendi topraklarından sürülmüş durumda ve büyünün doğal düzenini korumak için savaşmaları gerek.

Ekip Arkadaşları

Ay-Elfi suikastçı, tuhaf huylu mühendis, eski İmparatorluk askeri, ünlü Elf paralı askeri ve daha birçok karakteri ekibine katabilirsin.

Doğrusal Olmayan RYO Anlatısı

Seçimlerin, Jaan dünyasını kasıp kavuran çatışmayı yeniden şekillendirebilme gücüne sahip. Hangi fraksiyonla müttefik olacaksın? Adın barış ve şeref ile mi anılacak, yoksa döktüğün kanlarla ve getirdiğin yıkımla mı?

Ana/Yan Görevler ve Şekil Değiştiren Zindanlar

Uçan geminle dünyayı keşfe çık, farklı oyun mekaniklerine sahip 15'ten fazla farklı biyomda antik hazinelerin peşinde koş. Çok fazla sayıda görev ve etkinlik, onları keşfetmen için seni bekliyor.

Ana ve yan görevlere ek olarak, oyuncuların isteğe bağlı girip keşfedebileceği, şekil değiştiren zindanlar da mevcut. Bunlar, her girdiğinde yerleşim düzeninin ve düşman devriye rotalarının değiştiği zorlu alanlardır. Oyuncular, bu özel zindanların vadettiği güçlü ödüllere ulaşmak için anlık karar verme yeteneklerini konuşturmak zorunda.

Taktiksel, Ekip Tabanlı Savaşlar

Taktiksel düşünenleri ödüllendiren, gerçek zamanlı savaşlar (yavaşlatma ve duraklatma seçenekleriyle). Yıkılabilir siperleri doğru kullanarak ekibine stratejik manevralar yaptır ve çok sayıda göz okşayıcı beceriyle düşmanları alt et.

Özgün, Esnek RYO Sistemleri

4 temel sınıfın ve 16 uzmanlığın sunduğu çok sayıda beceriyi kullan. Yalnızca uzak yerlerde ve özel görevlerde bulunabilen nadir, gizli sınıfları keşfet.

Farklı farklı kombinasyonlar dene ve oyun stilini duruma adapte et: beceri ağaçlarını birbirine karıştır, bireysel yetenekleri geliştir ve birbirini tamamlayan sınıfları ve uzmanlıkları seç.

Araştırma ve geliştirme yapmaya imkân tanıyan geniş zanaat sisteminden yararlan.