Dark Alliance'in PC ve Konsollar için çıkış tarihi açıklandı

Dark Alliance, Dungeons & Dragons dünyasında geçen bir aksiyon RPG oyunudur. 22 Haziran'da Xbox One, Xbox Series X ve Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Steam platformlarından oynanabilir olacak.

Oyunda ilerledikçe kahramanların yetenekleri güçleniyor ve yeni eşyalar keşfedebiliyorsunuz. Oyununu en fazla üç arkadaşınızla ortaklaşa oynayabilir, Buz Devleri, Seyirciler ve Beyaz Ejderhalar ile savaşabilirsiniz.

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Dark Alliance, Tuque Games tarafından geliştiriliyor ve Wizards of the Coast'un yayınladığı ilk Dungeons & Dragons oyunu olma özelliğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Oyunu üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros