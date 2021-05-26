Darısı başımıza! Amerika'dan sonra Güney Kore de aşı yaptıranlara maske zorunluluğunu kaldırıyor

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını hızla devam ettiren Amerika'dan sonra Güney Kore'de de güzel gelişmeler yaşandı. Ülkede koronavirüs aşısı yaptıranların Temmuz ayından itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınında virüse karşı en büyük silah olarak görülen aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Aşılama çalışmalarında hız kaydeden ülkeler arasına giren Amerika'da son olarak 23 eyalette maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Amerika'dan gelen habere Güney Kore de eklendi.

TOPLU AŞILANMAYA TEŞVİK

Güney Kore'de de koronavirüs aşısı yaptıranların Temmuz'dan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı. Yonhap'ta yer alan habere göre karar, toplu aşılamayı teşvik etme planının bir parçası.

SON 24 SAATTE 707 VAKA TESPİT EDİLDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 137 bin 682'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede son 24 saatte iki kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1940'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı