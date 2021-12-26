Darıca Nene Hatun Stadında sıra çim serimine geliyor

Spora ve sporcuya olan desteğini her zaman her yerde gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da var olan tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte çalışmasıyla yenileniyor. Büyükşehir'in çalışmaları kapsamında saha içi çim serimi için tesfiye işlemlerine başlandı.

SAHA TESFİYESİNE BAŞLANDI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dahilinde tamamen sökülen batı sahasının tribününün yenisi için montaj imalatına başlanmıştı. Çalışmalar dahilinde iki saha arasına yapılacak olan çit için betondan temel hatıl ve aydınlatma direklerinin temel beton imalatları bitirilmişti. Projede halen batı tribün önü ve iki saha arası ile doğu tribün önü çelik korkuluk montajı devam ediyor. Saha içi çim serimi için saha tesfiyesine başlandı. Teknik odanın da kalıp donatı imalatı devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, kısa süre içerisinde her iki sahanında sentetik çim halısını sermeye başlayacak.

İKİ ADET ÇİM FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

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