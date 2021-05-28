DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ
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DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın yeni üyeleri 2 hafta önce doğan zebra ile 3 ay önce doğan lemur oldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın yeni üyeleri 2 hafta önce doğan zebra ile 3 ay önce doğan lemur oldu. Hayvanat bahçesinin sevimli yavruları annelerinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Yaklaşık 260 türden 3 bine yakın hayvanın barındığı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda doğan 15'nci lemur olurken, zebraların ise 3'üncü doğumu oldu. Henüz isim verilmeyen yavrulara önümüzdeki günlerde isim verilecek. Sevimli yavrular annelerinin yanında ayrılmıyor. Özellikle lemurun annesinin kucağında olması ve hareket ederken de annesinin sırtında bulunması ilgi çekti. Ziyaretçiler hayvanat bahçesinin yeni üyelerine ilgiyle baktı.

Hayvan Yönetim Müdürü Nil Can Açıkgöz zebra ailesine 2 hafta önce yeni bir üye katıldığını belirterek, 'Zebramız doğum yaptı. Burada bir ailemiz var. Anne, baba ve 3 kardeş oldular şu anda. 2 kız kardeş vardı. Bu son doğan ile erkek kardeşleri oldu. 16 Mayıs'ta doğum yaptı. Çok sağlıklı, anne de çok güzel bakıyor. Kardeşleriyle de uyum sağladı. Baba ile de bir sorunu yok.' dedi.

Yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yaptığını söyleyen lemur bakıcısı Mehmet Kaplan, 'Hayvanat bahçesinde bulunan lemurlarımıza bakıyorum. Dişi bir yavrumuz var. Gayet sağlıklı bir şekilde, durumu iyi. Yavru lemur sürünün geri kalanıyla adapte olmak için elinden geleni yapıyor. Zaten anne koruması altında olduğu için diğerleri ona zarar veremiyor.' diye konuştu.

DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ
DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ
DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ
DARICA HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ SEVİMLİ ÜYELERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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