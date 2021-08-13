Darıca'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı
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Darıca'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı

Darıca'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yaşanan sel ile büyük hasar gören Batı Karadeniz bölgesi illerine yardım tırlarını uğurlayan Darıca Belediye Başkanı Başkan Muzaffer Bıyık, bölgeye giderek yaraların sarılması için devletin gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Yaşanan sel ile büyük hasar gören Batı Karadeniz bölgesi illerine yardım tırlarını uğurlayan Darıca Belediye Başkanı Başkan Muzaffer Bıyık, bölgeye giderek yaraların sarılması için devletin gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop başta olmak üzere Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçen Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliği ile selden olumsuz etkilenenler için acil ihtiyaç malzemelerini sel bölgesine yolladı. Jeneratör, su, gıda ve hijyen kolilerinden oluşan yardım tırları sel bölgesine ulaştırılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Kastamonu'ya giderek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da incelemelerde bulunmak için gittiği selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde temaslarda bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, AFAD yetkilileri ve bölge halkıyla da görüştü.

Memleketi Kastamonu başta olmak üzere sel bölgesinde incelemelerde bulunan ve bölge belediye başkanlarıyla da görüşen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaraları birlikte sarmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi. İnşallah bütün kurumlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek yaraları hep birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız afet bölgesinde incelemelerde bulundular ve gerekli talimatları verdiler. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa canla başla çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

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Darıca'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı
Darıca'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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