Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
AA, Ayhan İşcen - Güncel
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Cami dışından görüntüler Kuran okuyan çocuk Camiye gelenlerin dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
DARENDE, MALATYA (AA) - Cami dışından görüntüler
Kuran okuyan çocuk
Camiye gelenlerin dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan, içerisinde Somuncu Baba'nın kabrinin de yer aldığı, aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.