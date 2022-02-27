Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

DARENDE, MALATYA (AA) - Cami dışından görüntüler

Kuran okuyan çocuk

Camiye gelenlerin dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan, içerisinde Somuncu Baba'nın kabrinin de yer aldığı, aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.