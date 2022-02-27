Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Ayhan İşcen - Güncel
 - Güncelleme:

Cami dışından görüntüler Kuran okuyan çocuk Camiye gelenlerin dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

DARENDE, MALATYA (AA) - Cami dışından görüntüler

Kuran okuyan çocuk

Camiye gelenlerin dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan, içerisinde Somuncu Baba'nın kabrinin de yer aldığı, aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Miraç Kandili, Somuncu Baba, Darende, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title