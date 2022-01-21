Darende'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonu oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonu oldu.

Darende Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kaplı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 15 takım katıldı.

Turnuva Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Darende Müftülüğü üçüncü oldu.

Törende konuşan Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, kurumlar arası kaynaşmanın sağlanması ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen tertip komitesi ile turnuvada mücadele eden takımlara teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İsa Özkan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale'nin de katıldığı ödül töreninde ilk 3'e giren takımlara kupa, katılımcılara da madalya verildi.