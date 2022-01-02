Darende'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesi etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesi etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlene doğru etkisini artırdı. Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Somuncu Baba Külliyesi beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yıllık 500 bini aşkın ziyaretçi alan ilçenin tarihi ve turistik yapıları karla kaplandı.

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karayolları ve Belediye ekipleri kar kürüme çalışması başlattı.

Yağışı fırsat bilen çocuklar, kartopu ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

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AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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