22.10.2019 19:40

Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde 2 yıl önce dikimine başlanan kapya biberin üretimi her geçen yıl daha da artıyor.

Darende'nin Balaban Mahallesi'nde çiftçi Murat Altıntop, 2 yıldan beri 4 dönüm araziye 20 bin fide dikimi ile başladıkları salçalık kapya biber yetiştiriciliğinde önemli mesafe kat ettiğini söyleyerek, her yıl üretimin arttığını belirtti. Çiftçi Murat Altıntop, Gökpınar Projesi kapsamında sulama sorununun çözülmesi ile bölgede yaygın kayısı yetiştiriciliğinin yanında alternatif ürün arayışında olduklarını ve yaptıkları araştırmalar sonucu bu biber türünün bölgede verimli olacağını öğrendiklerini söyledi. Biberlerin yeşilken turşuluk, kırmızı hali ile de közleme ve salçalık olarak tercih edildiğini aktaran Altıntop, verimden memnun olduklarını vurguladı. Ürünün satışı için pazar sıkıntıları olmadığına da dikkat çeken Altıntop, "Ürün daha bahçemizdeyken talep görüyor" ifadelerini kullandı.

Altıntop, ürünün ellerinde kalması durumunda ise salça yaparak sattıklarını ifade etti. Kayısıya alternatif çiftçilik yapmak isteyenlere kapya biber üretimini öneren Altıntop, "Önümüzdeki yıllarda ekim alanlarını artırarak Darende'mizi salçalık biberde isim yapmış bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA