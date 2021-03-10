Darbettiği eşini 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı! Saldırgan koca tutuklandı
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Darbettiği eşini 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı! Saldırgan koca tutuklandı

10.03.2021 07:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:54

Kocaeli'de eşini darbedip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darbedilen kadının çocuklarının çektiği görüntüler ise sosyal medyada infial yarattı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Veli Erbaç darbettiği eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ayten Erbaç'ın çocukları yaşanan olayı fark ettikten sonra annelerinin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

EŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Görüntülerde Ayten Erbaç eşi tarafından darbedildiğini söyledi ve çocuklarının ise durumdan habersiz olduklarını ifade etti.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İnfial yaratan görüntülerin ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bir paylaşım yaptı ve Veli Erbaç'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Yavuz, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Darbettiği eşini 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı
Darbettiği eşini 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı! Saldırgan koca tutuklandı
Haber Yorumları (4)
YA SABIR...: ALLAH iki yakasını bir araya getirmesin böyle canilerin bu duruma getirecek ne yapmış olabilir be hayssiyetsiz adam yemin ederim bıktık usandık artık ya insanın insana yaptığını hayvan hayvana yahmaz be yazıktır günahtır güçsüz gördüğünüz her kadını öldürüyor asıyor kesiyor işkence ediyorsunuz ALLAH tan damı korkunuz yok
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MERSİN 33: Demek bu kadının İstanbul Sözleşmesi''nden haberi yok ! Eğer haberi olsaydı sürüm sürüm süründürürdü ! Öyle değil mi , sözleşmeye karşı çıkanlar ? Şimdi bu kadıncağız hlâ hakkını aramasın mı ? Efendim ? Acaba adama ne yaptıda çileden mi çıktı?
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.: GÖRÜN ARTIK BUNLARI YA KÖR OLMAYIN BU KADAR
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