Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)

OĞLU DA TUTUKLANDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.