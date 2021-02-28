Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)
28.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:15
OĞLU DA TUTUKLANDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.
OĞLU DA TUTUKLANDI
Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.Baba Nurettin Yaşar ise önceki gün 'kasten yaralama'dan tutuklanmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN