Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)

28.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:15
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)

OĞLU DA TUTUKLANDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

OĞLU DA TUTUKLANDI

Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

Baba Nurettin Yaşar ise önceki gün 'kasten yaralama'dan tutuklanmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 22:16:26. #1.16#
title