Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)
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Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)

28.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:33
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)

CENAZE ALINDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

CENAZE ALINDI

Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kara'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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