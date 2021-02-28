Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)
28.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:33
CENAZE ALINDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
CENAZE ALINDI
Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kara'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER