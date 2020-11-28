Darbeci Hafter'ten Bingazi'ye yeni paralı asker sevkiyatı
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Darbeci Hafter'ten Bingazi'ye yeni paralı asker sevkiyatı

28.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:18
Darbeci Hafter'ten Bingazi'ye yeni paralı asker sevkiyatı

Libya'nın Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'ndan bir kaynağın ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı lider darbeci Halife Hafter'in Suriye'den Bingazi'ye yeni paralı asker getireceğini belirtti.

Libya'nın Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'ndan bir kaynağın ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı lider darbeci Halife Hafter'in Suriye'den Bingazi'ye yeni paralı asker getireceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda görevli bir personelin iddasına yer veren Libya medyası, Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti.  Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

DAHA ÖNCEDEN DE SUDAN'DAN GETİRMİŞTİ

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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