Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu - Haberler
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Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim olduANKARA'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi...

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

ANKARA'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi teslim oldu.

Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, bugün emniyete giderek teslim oldu. Terzi, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Semih Terzi'nin 6 yıl 10 ay hapisle aranan eşi teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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