DAP'tan, Çayırlı'ya tarım makinaları desteği
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DAP'tan, Çayırlı'ya tarım makinaları desteği

29.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:34
DAP'tan, Çayırlı'ya tarım makinaları desteği

DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Erzincan'ın Çayırlı Belediyesi'ne tarım makinaları desteği sağlanacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Erzincan'ın Çayırlı Belediyesi'ne tarım makinaları desteği sağlanacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin "2020 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Çayırlı Belediyesi'nin 'Tarım Makineleri Parkı Projesi'ne 6 adet tarım makinası alımıyla destek olacaklarını belirtti. Bu makinaların, taş toplama, fasulye biçme, çekirdek eleme, silaj paketleme, sıra bağımsız silaj biçme makinalarıyla birlikte, katı gübre dağıtma römorku olacağını ifade eden Başkan Demirdöğen, üretimin emek gücüyle değil, makinayla yapılması gerektiği üzerinde durdu. Tarım sektörünün sürekli yapısal değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Başkan Demirdöğen, dekar başına üretim maliyetinin azaltılması, üretimin artışıyla birlikte karlılığın daha fazla olması için makineleşmeye geçmek gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Demirdöğen, "Bir kalkınma kuruluşu olarak, üretimi artıracak projeleri desteklemek var oluş gayemizdir. Söz konusu makinalarla çiftçinin maliyetleri azaldığı gibi üretimde yaşanacak artış nedeniyle milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış olacak. Üretim ilkel yöntemlerle yapılıyorsa bunun ülke ekonomisine katma değeri düşük olacaktır. " dedi.

Daha sonra konuşan, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, yeni alınacak tarım makinaları sayesinde üretimde verimliliğin artacağını söyledi. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından tarım ve hayvancılığın teşvik edici uygulamalarla yaygınlaştırılmasına DAP İdaresi'nin öncülük ettiğini belirten Bahadır, göçün bu sayede önünün alınabileceğini söyledi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Bahadır, onlara hizmet edecek bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

DAP'tan, Çayırlı'ya tarım makinaları desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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