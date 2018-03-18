Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'den Başkan Köksoy'a Ziyaret

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ardahan'da DAP idaresinin desteği ile hayata geçen belediye projeleri ile yine DAP idaresine sunulması planlanan projelerin hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca ziyarete Belediye İnşaat Mühendisi Serap Aydemir ve Proje Ofisinden Eylem Acar'dan yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi alındı. - ARDAHAN