Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi

Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 4 Temmuz Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti.

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 4 Temmuz Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. 16 dansçının teke tek performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Gülay Tezcan ile karşı karşıya gelen Akay Üstünel, seyirci oylarıyla birinci seçildi.

Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye birincisi olan Akay Üstünel, aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Gerçekleştirilen finalde, Gökhan Türkmen ve Kamufle de sahne aldı. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler, performansların sonunda kazananı belirledi.

KAMUFLE VE GÖKHAN TÜRKMEN SAHNE ALDI

Big Poppa'nın DJ olarak yer aldığı yarışmanın; MC'liğini ise Türkçe rap dünyasından Kamufle ile Cihan Ceylan yaptı.

Etkinlikte, Gökhan Türkmen de yeni şarkılarıyla sahne aldı. Türkmen, "Bu uluslararası organizasyonda profesyonel ve yaratıcı dansçılarımızla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tüm yarışmacı arkadaşlar birbirinden yetenekli. Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek arkadaşımıza başarılar diliyorum." dedi.

DÜNYA FİNALİ 4 ARALIK'TA GÜNEY AFRİKA'DA

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen dans yarışmasının bu yıl ikinci kez gerçekleşecek dünya finali ise Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 4 Aralık tarihinde düzenlenecek.


Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi
Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:11:40. #1.15#

title