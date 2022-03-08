Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı

İngiltere'de geniş bir kitle tarafından takip edilen The One Show'da yaşanan kaza, bir anda gündeme oturdu. Programın konukları arasında ünlü şarkıcı Camila Cabello vardı. Programa online olarak bağlanan Cabello, dans figürlerini sergilemek istedi.

BİR ANDA OLUP BİTTİ

Cabello'nun dans figürlerini sergilemeye başladığı sırada bir anda elbisesi düştü ve göğsü açıldı. Genç kadın hemen üzerini düzeltirken, stüdyodaki sunucu ve konukların da bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemedikleri görüldü.

Talihsiz bir kaza yaşayan şarkıcı, anında toparlanmayı başardı

"UMARIM GÖRMEMİŞSİNİZDİR"

Toparlandıktan sonra stüdyodakilere ve izleyicilere seslenen Cabello, "Profesyonelliğimi koruduğuma inanıyorum. Umarım az önce olanları görmemişsinizdir" ifadelerini kullandı.