Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın konuğu oldu. Danla Bilic, Instagram'dan evli bir ünlü erkeğin kendisine mesaj attığını açıkladı.

"DÜN GECE ÇOK GÜZELDİ"

Danla Bilic, yalan makinesine bağlanarak sosyal medyadan gelen soruları cevapladı. Bilic, gelen soru üzerine evli birinin kendine mesaj attığını şu sözlerle anlattı: "Bir doğum günü partisine gitmiştim. O da oradaydı ama görmedim bile adamı. Daha sonra ise 'Dün gece çok güzeldi' diye bir mesaj geldi. Ancak ben cevap vermedim. Hatta en son gelen cevabı geri çevirdim. Kendisi baya ünlü birisiydi ve evliydi."

KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

Danla Bilic, Orkun Işıtmak'ın 'Söyle kim olduğunu eşi de bilsin' sözü üzerine 'Asla söylemem' diye cevap verdi.

"İREM DERİCİ'Yİ KULLANMADIM"

Sosyal medyada gelen soruları cevaplayan Danla, İrem Derici'nin 'Beni kullandın mı?' sorusuna ise "Hayır" cevabını verdi. Danla Bilic, İrem Derici ile makyaj videosu çekmişti.