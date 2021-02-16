Danla Biliç'in sevgilisi kim? Poyraz Teoman kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Youtube videoları ile tanınan ünlü fenomen Danla Biliç'in sevgilisi kim? Poyraz Teoman kaç yaşında, ne iş yapmakta? Danla Biliç ve tatlıcı! Danla abİliç'in eski sevgilisi kim?

Uzun süredir hayatında biri olmayan Danla Biliç yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Danla Biliç'in sevgilisi kim? Poyraz Teoman kaç yaşında, ne iş yapmakta? Danla Biliç ve tatlıcı! Danla abİliç'in eski sevgilisi kim?

DANLA BİLİÇ'İN SEVGİLİSİ KİM? POYRAZ TEOMAN KAÇ YAŞINDA?

Danla Biliç olarak bilinen youtuber, yeni sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. Poyraz Teoman ile Dubai tatilinde olan Danla Biliç'e çok sayıda yorum yağdı. Peki, Danla Biliç'in sevgilisi kim? Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.