Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Fenomen Danla Bilic, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarını sansürleyerek haber yapan gazeteye "Kimse benim ameliyat ile kusursuz hale getirdiğim fiziğimi sansürleyemez" diyerek tepki gösterdi.

Çektiği makyaj ve seyahat videolarıyla kısa sürede adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendi fotoğraflarını sansürleyip "Ahlaksızlıklar 'evde kal'madı" başlıklı haber yapan bir gazeteye esprili bir dille tepki gösterdi.

"AHLAK SINIRLARINI AŞTILAR"

Bir gazete sosyal medya fenomenlerini, oyuncu ve mankenleri hedef alarak "Topluma rol model olarak sunulan sözde sanatçı, oyuncu ve manken bozuntularının beden teşhiri, koronavirüs sürecinde ahlak sınırlarını aştı. Sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak için ar ve haya yoksunu paylaşımlar yapan ünlülerin, "karantina paylaşımları" adı altındaki fotoğrafları yüz kızarttı" yazılı bir haber yaptı.

"KUSURSUZ HALE GETİRDİĞİM FİZİĞİMİ SANSÜRLEYEMEZSİNİZ"

Söz konusu haberde Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların sansürlenip kullanıldığını gören Danla Bilic ise sessiz kalamadı. Haber metnini Instagram hesabından paylaşan Bilic, "Kimse benim 84875 ameliyat ile kusursuz hale getirdiğim fiziğimi sansürleyemez. Cengizhan bunu yanınıza bırakmaz" ifadelerini kullanarak espirili bir şekilde gönderme yaptı. Bilic, sansürlenen pozlarını Instagram hesabının hikaye kısmından sansürsüz haliyle de tekrar paylaştı.