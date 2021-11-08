Danla Bilic'i yıkan ölüm haberi

27 yaşındaki Danla Bilic, kedisinin vefat ettiğini açıkladı.

Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİN"

"Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine...Klinikteki yatağında sana şakalar yaptım, göbeğini ısırdım, yine sinir ettim seni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün?" "Bana hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates. Seni gören herkes de bilir ki sen çok özel bir kedisin."

"İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın. Umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir. Seni çok seviyorum oğlum."

Geçtiğimiz yaz ayında Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisinin Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı.