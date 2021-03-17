Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki parti grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Akşener, konuşmasına başlamadan önce bir kız öğrenciyi kürsüye çıkararak 'Andımız'ı okuttu.

"ANDIMIZ'IN SÖZLERİ AĞIR GELENLER, ELBETTE YASAKLAMAK İSTER"

Konuşmasında Danıştay'ın okullarda Andımız'ın okutulmasını yasaklamasına ilişkin kararı da değerlendiren ve tartışmalara katılan Akşener, "Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine terörist diyenler oldu. Bu ülkede, Andımız'ı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın ister. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette Andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette Andımız bilinmesin ister.

"KUSURA BAKMASIN, BİZLER BURADAYIZ"

'Büyük Atatürk' dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette Andımız hatırlanmasın ister. En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette Andımız'ın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız.

Türk Devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını özünden çok sevenlere karşı her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir."