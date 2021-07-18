Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok
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Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok

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Danıştay, milyonlarca genci yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetti. Karar, açık öğretim mezunu bir veteriner sağlık teknikerinin açtığı dava üzerine alındı.

Danıştay, milyonlarca açık öğretim ve örgün öğretim öğrencisiyle mezununu ilgilendiren bir karara imza attı.

"ÖRGÜN" KELİMESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

HaberTürk'ün haberine göre; Danıştay bu kritik kararı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan 2013 yılından mezun vatandaşın açtığı dava üzerine aldı. Söz konusu vatandaş, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce düzenlenen suni tohumlama kursuna katılmak istedi. Ancak bu talebi "örgün eğitim" mezunu olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu gelişme üzerine vatandaş, suni tohumla faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte yer alan "örgün" eğitim kelimesinin iptali için Danıştay'da dava açtı.

TARIM BAKANLIĞI: DAVA REDDEDİLSİN

Davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda savunma istedi. Bakanlıktan gönderilen savunmada, açık öğretim mezunu teknikerlerin uygulamalı eğitim almadıklarına dikkat çekildi. Hayvanlara yapılan suni tohumlama uygulaması sırasında yapılan en basit bir hatanın bile hayvanlarda kalıcı hasarlara olabileceği belirtildi. Davanın reddedilmesi istendi.

DANIŞTAY YÖNETMELİĞİ İPTAL ETTİ

Danıştay tetkik hakimi ve savcı ise davanın kabulü ile yönetmeliğinin ilgili kısmının iptalini istedi. Her iki isim de görüşlerinde; açık öğretim-örgün eğitim ayrımının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Taraflarının beyanlarını alan Danıştay 10. Dairesi, yönetmelikte yer alan "örgün" kelimesini iptal etti. Yani açık öğretim mezunu veteriner teknikerinin suni tohumlama kursuna katılmasının önündeki engeli kaldırdı.

DANIŞTAY: EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Kararda; açık öğretim mezunlarının örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Söz konusu tamamlama eğitimlerine açık eğitim mezunlarının alınmamasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı kaydedildi.

EMSAL OLACAK

Bu karar sonrası söz konusu veteriner teknikeri suni tohumlama kursuna katılacak. Ve daha sonra bu faaliyetleri yapabilecek. Karar aynı zamanda tüm açık öğretim mezunları için emsal olacak.

Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok
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