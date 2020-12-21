Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar
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Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar

21.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:24

Danimarka'da Kasım ayında hayvanlarda koronavirüsün mutasyona uğradığının görülmesinin ardından 17 milyon vizon itlaf edilmişti. Parlamentoda alınan yeni karara göre, itlaf edilen 4 milyon vizon çevredeki suları kirletme riski nedeniyle toprak altında çıkarılıp yakılacak.

Danimarka, hayvanlarda koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından vizonların itlaf edilmesine karar vermişti. Daha sonra hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının, mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olamayabileceğini sundu.

Ardından Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etmişti. Danimarka'da "vizon krizi" hala devam ediyor. Hükümet yetkilileri, çevre kirliliğini önlemek için önümüzdeki yıl katledilen vizonların toprak altından çıkarılacağını ve yakılacağını açıkladı.

Danimarka'yı mutasyon korkusu sardı! Milyonlarca vizon toprak altından çıkarılıp yakılacak

4 MİLYON VİZON TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILIP YAKILACAK

Parisien'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda koronavirüsün bir mutasyonunu yaydıkları iddiasıyla itlaf edilen vizonların topraktan çıkarılması kararı alınırken dört milyon vizonun toprak altından çıkarılarak yakılacağı belirtildi. Danimarka Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Parlamento'da yapılan oylama sonrasında çoğunluk kararıyla, bulaşıcı hastalık riskleri tamamen ortadan kalktığında, dört milyon vizon cesedinin altı ay içinde yer altından çıkarılacağını ve ardından normal atık olarak yakılacağını açıkladı.

Danimarka'yı mutasyon korkusu sardı! Milyonlarca vizon toprak altından çıkarılıp yakılacak

"YER ALTI SULARI VE GÖLLER İÇİN BÜYÜK BİR RİSK"

Kasım ayında Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri alanlara kazılan toplu mezarlara gömülen vizonların yer altında su tabakaları ve göller için büyük bir risk taşıdığına işaret edilirken 2020'in Mayıs ayına kadar topraktan çıkarma işleminin gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlık, "Bu, vizonun daha önce hiç kullanılmamış bir çözüm olan tehlikeli biyolojik atık muamelesi görmesini engelliyor" dedi. Kasım ayında ülkenin batısındaki Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri topraklarda aceleyle iki toplu mezar kazıldı.

Danimarka'yı mutasyon korkusu sardı! Milyonlarca vizon toprak altından çıkarılıp yakılacak

17 MİLYON VİZON KATLEDİLECEKTİ

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da hükümet, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaştığının tespiti üzerine 4 Kasım'da, çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti. Bunun üzerine Tarım Bakanı istifa etmiş, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise bir TV kanalında özür dileyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar
Haber Yorumları (1)
VATANSEVER: YÜZ YILLAR ÖNCE İNSANALAR YAPTILAR. ARADAN YÜZ YIL GEÇSE BİLE BUNLAR KATLİAMIN HER TÜRLÜSÜ YAPAR. . ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN. .
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