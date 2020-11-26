Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi

Danimarka'da 200'den fazla insana Cluster-5 adı verilen mutant koronavirüs bulaşırken bu olayın ardından milyonlarca vizon itlaf edilerek toprağa gömülmüştü. İtlaf edilen vizonlar toprak altından yükselmeye başlarken, bu durum ülkede yeni virüs salgınlarının artabileceği endişesine yol açtı.

Danimarka'da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine hükümet harekete geçmiş ve 4 Kasım'da kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti.

Ülkenin ortasında yer alan Holstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanına gömülen yüzlerce hayvan leşi yeniden ortaya çıktı. Polis sözcüsü Thomas Kristensen, durumun çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle cesetlerin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toprağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini duyurdu.

VİZON ÖLÜLERİNİN ÜSTÜNE TOPRAK ATILDI

Ortaya çıkan vizon ölülerinin üstüne toprak atılırken yetkililer ölü hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu, ancak tedbir amaçlı olarak çitle çevireceklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA HÜKÜMETE ZOMBİ VİZON TEPKİSİ

Öte yandan Danimarkalılar ölü vizonların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

İSTİFA GETİRMİŞTİ



Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olamayabileceğini sundu. Ardından Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstlenerek istifa etti.

"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Hükümet daha önce toplu katliamın hiçbir yasal dayanağı olmadığını kabul etmek zorunda kaldığı için, mezar yerleri Danimarka'da öfkeye neden oldu. Başbakan Mette Frederiksen, "Acelemiz olsa bile, yeni bir mevzuatın gerekli olduğunu açık bir şekilde belirtmeliydik. Bunun için özür dilerim" dedi. Ülkedeki çiftçilerin protestoları ise devam ediyor.

220'Yİ AŞKIN KİŞİYE MUTANT VİRÜS BULAŞTI

Koronavirüs bundan yaklaşık 3 ay önce Danimarka'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğradı. Ülkede 220'yi aşkın kişiye Cluster-5 adı verilen mutasyona uğramış virüs bulaşırken, Kuzey Jutland'da yaşayan 250 bin kişi karantina altına alındı.