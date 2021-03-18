Danimarka'da Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu
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Danimarka'da Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu

18.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:00
Danimarka'da Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu

Danimarka'nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen'de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu.

Danimarka'nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen'de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.

Funen Adası'nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ'dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti. Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.


Danimarka'da Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu
Danimarka'da Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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