Danimarka'da eski Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg Yüce Divan'a gönderildi
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Danimarka'da eski Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg Yüce Divan'a gönderildi

02.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:38
Danimarka'da eski Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg Yüce Divan'a gönderildi

Danimarka'nın eski Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, bakanlık yaptığı sürede hukuksuz talimat verdiği ve Meclise yalan söylediği gerekçesiyle Yüce Divan'a gönderildi.

Danimarka'nın eski Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, bakanlık yaptığı sürede hukuksuz talimat verdiği ve Meclise yalan söylediği gerekçesiyle Yüce Divan'a gönderildi.

Mecliste 179 milletvekilinden 171'inin katıldığı oylamada 141 milletvekili Stöjberg'in Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Oylamada, eski Başbakan Lars Lökke Rasmussen ve aşırı sağcı partiler Yeni Sağ ile Danimarka Halk Partisi, Stöjberg'in Yüce Divan'a gönderilmesine karşı oy kullandı.

Böylelikle ülke tarihinde 6'ncı kez bir bakan Yüce Divan'a gönderilmiş oldu.

Olayın geçmişi

Danimarka'da 2015-2019 yıllarında Göç ve Uyum Bakanlığı yapan İnger Stöjberg, Suriye'de iç savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015 yılında, ülkeye giren sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması kararının alınmasında başrol oynamıştı.

Yabancılara yönelik sert kararları pasta keserek kutlayan Stöjberg'in başında bulunduğu Göç ve Uyum Bakanlığı, 10 Şubat 2016'da bir basın bildirisi yayınlamış ve ülkeye gelen sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden zorla ayrılacağını bildirmişti.

Bakanlığa bağlı birimler, basın bildirisini Bakanlığın talimatı olarak görerek sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, eşleri zorla ayırmaya başlamıştı. Eşler farklı sığınmacı kamplarına gönderilmişti.

Kararın uluslararası hukuka ve Danimarka yasalarına aykırı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2019 yılında hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti, Stöjberg'e yönelik parlamentoda komisyon kurdurmuştu.

Komisyonun bakanlık görevini kötüye kullandığına ve parlamentoya yalan söylediğine hükmetmesi üzerine Stöjberg'in Yüce Divan'a gönderilip gönderilmeyeceği yönünde bir oylamanın yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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