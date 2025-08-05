Danilo din mi değiştirdi? Danilo Şef dini nedir?

Çevrimiçi platformlarda dolaşan iddialar yalnızca din değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, Danilo Zanna'nın İslamiyet'i seçtikten sonra ismini "Danyal Hamza" olarak değiştirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler, kamuoyunun merakla takip ettiği bir konu haline geldi.

DANİLO ZANNA MÜSLÜMAN MI OLDU?

Ünlü şef Danilo Zanna hakkında sosyal medyada hızla yayılan yeni bir iddia dikkat çekti. Paylaşılan içeriklere göre Zanna'nın din değiştirerek İslamiyet'i seçtiği öne sürülüyor. Yakın çevresine bu kararı bir süredir dile getirdiği iddia edilen Zanna'nın, ismini de "Danyal Hamza" olarak değiştirdiği söylentiler arasında.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Söz konusu iddialar sosyal medya kullanıcıları arasında büyük etki yarattı. Pek çok kullanıcı, Zanna'ya destek mesajları gönderirken, bazıları ise haberin doğruluğunu sorguladı. Danilo Zanna'nın Türk kültürüne duyduğu ilgi ve yıllardır Türk mutfağına gösterdiği bağlılık, bu iddialarla ilişkilendirilen başlıca noktalar arasında yer aldı.

Tüm bu söylentilere rağmen Danilo Zanna cephesinden ya da çalıştığı yapım ekibinden konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken, açıklama gelmesi durumunda konuya daha fazla açıklık kazandırılması bekleniyor.