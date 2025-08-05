Danilo Zanna, Danyal Hamza mı oldu, Danilo Zanna ismini değiştirdi mi?

Ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Danilo Zanna'nın dini tercihini değiştirdikten sonra adını da "Danyal Hamza" olarak güncellediğini savundu. Ancak bu haberlerle ilgili olarak Zanna cephesinden ya da yakın çevresinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bu konu, şimdilik belirsizliğini koruyor. Danilo Zanna ismini değiştirdi mi?

DANİLO ZANNA İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Ünlü şef Danilo Zanna hakkında sosyal medyada yayılan yeni bir söylenti gündeme oturdu. İddialara göre Zanna, din değiştirerek İslamiyet'e geçti. Hatta yakın çevresine bu kararı bir süredir dile getirdiği öne sürülüyor. Aynı zamanda, ismini "Danyal Hamza" olarak değiştirdiği de konuşulan konular arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Bu söylentiler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Birçok kişi Danilo Zanna'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar ise bu bilgilerin doğruluğunu sorguladı. Zanna'nın yıllardır Türk mutfağına olan ilgisi ve kültürel uyumu, bu söylentilerin temel dayanak noktaları arasında gösteriliyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Tüm bu gelişmelere rağmen, Danilo Zanna'dan ya da yer aldığı projelerin yapım ekiplerinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Gelişmeleri yakından takip eden kamuoyu, olası bir açıklamayla birlikte iddiaların netlik kazanmasını bekliyor.